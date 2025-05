VEMP

vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021.

ИмеVEMP

Място в класиранетоNo.2436

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.04%

Циркулиращо предлагане388,209,751.9191164

Максимално предлагане500,000,000

Общо предлагане500,000,000

Скорост на циркулация0.7764%

Дата на издаване2021-09-01 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.6579584978828696,2021-11-21

Най-ниска цена0.000579135950990423,2025-05-08

Публичен блокчейнARB

Сектор

Социални медии

