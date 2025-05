VELAR

Velar is a decentralized finance (DeFi) protocol built on top of Bitcoin as a Layer-2 agnostic platform. It aims to provide a secure, scalable, and decentralized infrastructure for DeFi activities while maintaining Bitcoin's security and decentralization. The protocol is designed to unlock Bitcoin's potential for sophisticated DeFi applications through various Layer-2 scaling solutions. Velar is currently live on multiple Bitcoin Layer-2 platforms, including Stacks, Bitlayer, and BOB. By leveraging the security of Bitcoin and the smart contract functionality of these Layer-2 solutions, Velar strives to build an open and accessible financial system.

ИмеVELAR

Място в класиранетоNo.3709

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.6000371540369581,2024-04-03

Най-ниска цена0.006509609914603093,2025-05-19

Публичен блокчейнETH

