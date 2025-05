VANRY

Welcome to the world of VANAR Chain, a cutting-edge blockchain ecosystem where efficiency, speed, and security converge. At the heart of this revolutionary platform is VANRY, our native gas token, designed to fuel transactions and smart contract operations within the VANAR Chain.

ИмеVANRY

Място в класиранетоNo.424

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.57%

Циркулиращо предлагане1,935,871,661.1807923

Максимално предлагане2,400,000,000

Общо предлагане1,991,220,770

Скорост на циркулация0.8066%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.22358181,2021-03-15

Най-ниска цена0.01761164436385245,2023-09-13

Публичен блокчейнETH

ВъведениеWelcome to the world of VANAR Chain, a cutting-edge blockchain ecosystem where efficiency, speed, and security converge. At the heart of this revolutionary platform is VANRY, our native gas token, designed to fuel transactions and smart contract operations within the VANAR Chain.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.