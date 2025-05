VAI

Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker.

ИмеVAI

Място в класиранетоNo.994

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,13%

Циркулиращо предлагане377 273 437

Максимално предлагане400 000 000

Общо предлагане400 000 000

Скорост на циркулация0.9431%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена2.42208355,2021-05-03

Най-ниска цена0.004549306036172591,2022-11-17

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.