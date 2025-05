UTK

xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees.

ИмеUTK

Място в класиранетоNo.830

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.74%

Циркулиращо предлагане704,112,145

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане704,112,145

Скорост на циркулация0.7041%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.49367726,2021-08-13

Най-ниска цена0.00543500526176,2020-03-16

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

