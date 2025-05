USUAL

Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token.

ИмеUSUAL

Място в класиранетоNo.330

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)2.53%

Циркулиращо предлагане937,409,028.1152906

Максимално предлагане4,000,000,000

Общо предлагане1,047,704,771.9451956

Скорост на циркулация0.2343%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.6356173831858944,2024-12-20

Най-ниска цена0.10641027526672361,2025-04-02

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

