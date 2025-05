USDP

Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts.

ИмеUSDP

Място в класиранетоNo.451

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)4.21%

Циркулиращо предлагане73,223,449.28477143

Максимално предлагане0

Общо предлагане73,223,449.28477143

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена2.0227706070856626,2021-11-16

Най-ниска цена0.872764435084,2020-03-13

Публичен блокчейнETH

