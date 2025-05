UNIT0

UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem.

ИмеUNIT0

Място в класиранетоNo.2023

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)5.61%

Циркулиращо предлагане5,099,246

Максимално предлагане∞

Общо предлагане100,832,912.98972328

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена3.788279893392064,2024-11-05

Най-ниска цена0.17095677563759365,2025-05-26

Публичен блокчейнWAVES

Сектор

Социални медии

