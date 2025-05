UNICE

UNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication.

Място в класиранетоNo.2335

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане271,869,699

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане990,935,006

Скорост на циркулация0.2718%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.14138683137455213,2024-04-23

Най-ниска цена0.001079036664609985,2025-04-21

Публичен блокчейнBSC

