UNFI

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

Място в класиранетоNo.1614

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)27.68%

Циркулиращо предлагане9,548,650.10357291

Максимално предлагане10,000,000

Общо предлагане9,548,651.10357291

Скорост на циркулация0.9548%

Дата на издаване2020-11-14 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена43.91306093,2021-03-01

Най-ниска цена0.16605847167079818,2025-04-14

Публичен блокчейнETH

