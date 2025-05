UMA

Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

ИмеUMA

Място в класиранетоNo.357

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)21.26%

Циркулиращо предлагане86,890,334.74250966

Максимално предлагане0

Общо предлагане124,774,347.94919354

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена43.36929981,2021-02-04

Най-ниска цена0.8985981014222436,2025-04-07

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

