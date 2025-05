UDS

Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space.

ИмеUDS

Място в класиранетоNo.549

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)6.31%

Циркулиращо предлагане45,798,006

Максимално предлагане250,000,000

Общо предлагане250,000,000

Скорост на циркулация0.1831%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена2.8634474661286236,2024-08-09

Най-ниска цена0.040078546924565576,2024-10-30

Публичен блокчейнETH

ВъведениеUndeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.