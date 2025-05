TWT

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

ИмеTWT

Място в класиранетоNo.156

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0001%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)2.17%

Циркулиращо предлагане416,649,900

Максимално предлагане0

Общо предлагане999,668,148

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2020-04-01 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена2.7177649227203773,2022-12-11

Най-ниска цена0.00647761834255,2020-07-31

Публичен блокчейнBSC

ВъведениеTrust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.