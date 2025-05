TUP

TenUp offers exciting utilities, including: LUDO LOVE: A Web3 game where users play with TenUp tokens (30K+ downloads). Check it out! https://ludolove.tenup.io, COPY TRADING PLATFORM: Follow and copy master traders' strategies. Start here. https://copytrade.tenup.io & TENUP ANALYZER: Analyze and predict cryptocurrencies to win USDT. Explore here. https://analyzer.tenup.io

ИмеTUP

Място в класиранетоNo.2048

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.59%

Циркулиращо предлагане105,371,800.26

Максимално предлагане191,998,848.874934

Общо предлагане191,998,848.874934

Скорост на циркулация0.5488%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.03977343275915,2021-09-14

Най-ниска цена0.00222312,2020-11-20

Публичен блокчейнETH

ВъведениеTenUp offers exciting utilities, including: LUDO LOVE: A Web3 game where users play with TenUp tokens (30K+ downloads). Check it out! https://ludolove.tenup.io, COPY TRADING PLATFORM: Follow and copy master traders' strategies. Start here. https://copytrade.tenup.io & TENUP ANALYZER: Analyze and predict cryptocurrencies to win USDT. Explore here. https://analyzer.tenup.io

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.