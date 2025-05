TRAC

Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.

Място в класиранетоNo.1210

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)3.19%

Циркулиращо предлагане21,000,000

Максимално предлагане21,000,000

Общо предлагане21,000,000

Скорост на циркулация1%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена7.911982442698248,2023-12-16

Най-ниска цена0.002123294088625495,2024-04-14

Публичен блокчейнBRC20

