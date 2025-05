TPY

Thrupenny is revolutionizing DeFi with advanced infrastructure for investing, lending, and borrowing. Its stable and reliable platform is designed to be user-friendly even for the average user and offers high yield staking opportunities, providing individuals and communities with unprecedented access and control over their financial resources.

ИмеTPY

Място в класиранетоNo.2569

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане87,595,731

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане981,831,108

Скорост на циркулация0.0875%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена3.1486609809042077,2024-01-11

Най-ниска цена0.001400110917658499,2025-03-06

Публичен блокчейнARB

ВъведениеThrupenny is revolutionizing DeFi with advanced infrastructure for investing, lending, and borrowing. Its stable and reliable platform is designed to be user-friendly even for the average user and offers high yield staking opportunities, providing individuals and communities with unprecedented access and control over their financial resources.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.