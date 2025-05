TOX

TOX is a decentralized traffic platform based on web3, dedicated to reshaping the value creation and distribution model of the digital world. TOX advocates "TO X", which means "the path to infinite possibilities", and provides users and developers with a broad space for innovation. TOX adopts the DAO governance model, combines AI technology to improve decision-making efficiency, achieves complete community autonomy, and closely connects users and projects through a unique task system to enable ecological growth and prosperity. TOX focuses on value reconstruction of user sovereignty and boundless interconnection, helping to build a truly open, shared, and prosperous Web3 ecosystem.

ИмеTOX

Място в класиранетоNo.4350

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане0

Общо предлагане1,175,693,397.89

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.29917447601183117,2023-07-05

Най-ниска цена0.000156765408488352,2025-05-19

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

