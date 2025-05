TORN

Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

ИмеTORN

Място в класиранетоNo.553

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)2.60%

Циркулиращо предлагане5,258,163.71109587

Максимално предлагане0

Общо предлагане9,999,997.526815

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена437.41273213,2021-02-13

Най-ниска цена1.3085467209410526,2024-01-10

Публичен блокчейнETH

