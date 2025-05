TOKEN

TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry.

ИмеTOKEN

Място в класиранетоNo.835

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,83%

Циркулиращо предлагане1 000 019 789

Максимално предлагане10 000 000 000

Общо предлагане10 000 000 000

Скорост на циркулация0.1%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.24479169509887172,2024-03-26

Най-ниска цена0.000048638485014782,2023-10-27

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

