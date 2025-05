TLOS

Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.

ИмеTLOS

Място в класиранетоNo.756

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.95%

Циркулиращо предлагане445,250,982.86810005

Максимално предлагане0

Общо предлагане465,250,982.8694

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2021-03-23 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.4287062007591227,2022-02-07

Най-ниска цена0.00975328,2020-12-05

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

