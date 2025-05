TLM

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

ИмеTLM

Място в класиранетоNo.685

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.15%

Циркулиращо предлагане5,816,279,016.4034

Максимално предлагане10,000,000,000

Общо предлагане6,701,823,210.8882

Скорост на циркулация0.5816%

Дата на издаване2021-04-06 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.91971723,2021-04-14

Най-ниска цена0.003733067102829057,2025-04-07

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

