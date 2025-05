TKAI

TAIKAI is a hackathon platform that connects companies with talented developers to create solutions. We offer innovators a fun and exciting way to learn new skills, build cool projects, and earn rewards.

Място в класиранетоNo.2563

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.02%

Циркулиращо предлагане75,299,878

Максимално предлагане300,000,000

Общо предлагане300,000,000

Скорост на циркулация0.2509%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.011759856369327245,2024-12-08

Най-ниска цена0.000394640865417938,2025-04-07

Публичен блокчейнETH

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.