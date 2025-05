TJRM

Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

ИмеTJRM

Място в класиранетоNo.1175

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.10%

Циркулиращо предлагане639,999,466.1645378

Максимално предлагане750,000,000

Общо предлагане749,999,466.1645378

Скорост на циркулация0.8533%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.13684820134656278,2025-01-31

Най-ниска цена0.012776429689479469,2025-05-26

Публичен блокчейнSOL

