Thala is the leading DeFi protocol on Aptos. It has a stablecoin, AMM, token launchpad, and soon to launch LSD+RWA product.

Място в класиранетоNo.1284

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.27%

Циркулиращо предлагане49,015,380

Максимално предлагане100,000,000

Общо предлагане99,811,473

Скорост на циркулация0.4901%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена3.165408301267496,2024-03-21

Най-ниска цена0.09373217415438741,2025-04-18

Публичен блокчейнAPTOS

Thala is the leading DeFi protocol on Aptos. It has a stablecoin, AMM, token launchpad, and soon to launch LSD+RWA product.

