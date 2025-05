THG

Thetan Arena is an e-sport game based on Blockchain technology. You can gather your friends, form a team, battle with others and earn token rewards with just your skills. Thetan Arena's gameplay is designed to revolve around the combination of your personal skills and teamwork.

Място в класиранетоNo.2471

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.09%

Циркулиращо предлагане113,584,953.66

Максимално предлагане420,000,000

Общо предлагане420,000,000

Скорост на циркулация0.2704%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена21.18915738963124,2021-11-25

Най-ниска цена0.001990301496437593,2025-05-05

Публичен блокчейнBSC

