The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…

Място в класиранетоNo.695

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)16.67%

Циркулиращо предлагане102,787,039.69596395

Максимално предлагане326,120,291

Общо предлагане252,414,851.4917668

Скорост на циркулация0.3151%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена4.10318040169636,2024-11-27

Най-ниска цена0.07220387483514598,2023-10-18

Публичен блокчейнBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.