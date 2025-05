TET

Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.

ИмеTET

Място в класиранетоNo.1152

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)3.43%

Циркулиращо предлагане7,958,776.61088405

Максимално предлагане10,000,000

Общо предлагане10,000,000

Скорост на циркулация0.7958%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена45.24342090893949,2024-01-07

Най-ниска цена0.959225254152092,2025-04-07

Публичен блокчейнETH

ВъведениеTectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.