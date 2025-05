TAVA

ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations. ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others.

ИмеTAVA

Място в класиранетоNo.1160

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.07%

Циркулиращо предлагане695,877,944.465572

Максимално предлагане0

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена5.447659566153262,2022-07-07

Най-ниска цена0.008411259153674097,2025-04-14

Публичен блокчейнETH

ВъведениеALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations. ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.