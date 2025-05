TARA

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

ИмеTARA

Място в класиранетоNo.860

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.02%

Циркулиращо предлагане5,390,642,620

Максимално предлагане12,000,000,000

Общо предлагане10,757,971,393

Скорост на циркулация0.4492%

Дата на издаване2021-03-19 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.07728197,2021-03-22

Най-ниска цена0.000591558231188284,2022-12-24

Публичен блокчейнTARA

Сектор

Социални медии

