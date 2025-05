TAO

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

ИмеTAO

Място в класиранетоNo.31

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял0.0011%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1 330,53%

Циркулиращо предлагане8 723 713

Максимално предлагане21 000 000

Общо предлагане8 723 713

Скорост на циркулация0.4154%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена767.6796797200545,2024-04-11

Най-ниска цена30.40095531468245,2023-05-14

Публичен блокчейнTAO

Сектор

Социални медии

