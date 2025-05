TAI

ИмеTAI

Място в класиранетоNo.325

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)3.44%

Циркулиращо предлагане892,189,753.9

Максимално предлагане999,999,988

Общо предлагане892,189,753.9

Скорост на циркулация0.8921%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.49410794501545524,2024-12-13

Най-ниска цена0.02315821757289225,2025-04-17

Публичен блокчейнSOL

ВъведениеTARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

Сектор

Социални медии

