Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

ИмеSYNT

Място в класиранетоNo.1051

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.31%

Циркулиращо предлагане655,416,563

Максимално предлагане2,500,000,000

Общо предлагане1,158,386,300

Скорост на циркулация0.2621%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.10174815259842351,2024-07-17

Най-ниска цена0.011363355124422827,2025-04-07

Публичен блокчейнETH

