SYNTHR's advanced cross-chain infrastructure powers a secure zero-slippage execution environment, allowing cross-chain transactions to function at their theoretical limits. It consists of a combination of pull and push oracles, a zero-slippage omnichain liquidity layer, and multiple independent consensus layers, giving you access to an innovative cross-chain liquidity solution.

Място в класиранетоNo.2710

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.18%

Циркулиращо предлагане155,588,284

Максимално предлагане0

Общо предлагане565,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.11036401628638758,2025-01-14

Най-ниска цена0.000501421576993146,2025-05-26

Публичен блокчейнARB

Сектор

Социални медии

