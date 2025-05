SYLO

Sylo is reimagining the way data and content work together. Built on The Root Network, the hub for interoperability in the open metaverse, Sylo is an infrastructure layer for data, powering interoperability and oracles for the data about users and the things they value.

ИмеSYLO

Място в класиранетоNo.1623

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.03%

Циркулиращо предлагане5,926,355,808.391

Максимално предлагане10,000,000,000

Общо предлагане10,000,000,000

Скорост на циркулация0.5926%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.01490919,2021-05-11

Най-ниска цена0.000431380572120461,2025-05-19

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

