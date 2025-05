SXT

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

Място в класиранетоNo.268

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)2.51%

Циркулиращо предлагане1,400,000,000

Максимално предлагане5,000,000,000

Общо предлагане5,000,000,000

Скорост на циркулация0.28%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.1868671285494208,2025-05-08

Най-ниска цена0.10474828680866613,2025-05-19

Публичен блокчейнETH

