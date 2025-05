STUFF

BOOK is the utility token for Book.io. Book.io is the foremost web3 marketplace for eBooks and Audiobooks globally. Utilizing our proprietary technology, we have established authentic digital ownership for digital media, fundamentally transforming the landscape of buying and selling digital content on the internet.

ИмеSTUFF

Място в класиранетоNo.1272

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане1,154,403,100

Максимално предлагане10,000,000,000

Общо предлагане10,000,000,000

Скорост на циркулация0.1154%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.048118305839161324,2024-04-07

Най-ниска цена0.005134363062134677,2025-05-20

Публичен блокчейнADA

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.