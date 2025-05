STOS

Stratos is the next generation of decentralized Data Mesh that provides a scalable, reliable, self-balanced storage, database, and computation network. Stratos is born for scaling blockchain process capacity while retaining the decentralized benefits of a distributed protocol including trustlessness, traceability, verifiability, privacy, and other competitive strengths.

STOS

Място в класиранетоNo.1324

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.91%

Циркулиращо предлагане38,800,874

Максимално предлагане0

Общо предлагане100,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена5.495906705056041,2021-11-25

Най-ниска цена0.11738500604204664,2025-04-22

Публичен блокчейнETH

