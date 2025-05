STORJ

Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without significant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

ИмеSTORJ

Място в класиранетоNo.331

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)2.53%

Циркулиращо предлагане413,973,378.63491154

Максимално предлагане0

Общо предлагане424,999,998.00000113

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2017-07-03 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0.4097 USDT

Рекорд за всички времена3.90788278,2021-03-28

Най-ниска цена0.0483529328365,2020-03-13

Публичен блокчейнETH

ВъведениеStorj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without significant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.