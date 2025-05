STONKSTOKEN

STONKS is a memecoin inspired by the iconic meme, and it's more than just a token - it's a community-driven project where you can thrive being a degen while always having fun. Our token is designed to bring the spirit of the viral STONKS meme to the cryptocurrency world, creating opportunities for everyone to be part of the next big meme revolution! We're backed by key players of the crypto industry and we have an experienced and passionate team. Remember - STONKS always go up!

ИмеSTONKSTOKEN

Място в класиранетоNo.5440

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане420,690,000,000

Общо предлагане420,690,000,000

Скорост на циркулация0%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.000085367807760656,2024-06-13

Най-ниска цена0.000001052948282471,2025-04-09

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.