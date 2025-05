STND

Standard Protocol is the first Collateralized Rebasable Stablecoin (CRS) protocol for synthetic assets that will operate within the Polkadot ecosystem. It has been granted with #DefiForAll Fund from Polygon and is also the first and only project from Korea to be awarded a Polkadot Web3 foundation grant and prides itself on its global community growth approach.

Място в класиранетоNo.2338

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.36%

Циркулиращо предлагане85,574,950

Максимално предлагане0

Общо предлагане94,600,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена3.05525779,2021-05-14

Най-ниска цена0.001952917398003709,2025-04-16

Публичен блокчейнETH

