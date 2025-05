STARL

STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system.

ИмеSTARL

Място в класиранетоNo.1303

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане9,979,172,029,858.488

Максимално предлагане10,000,000,000,000

Общо предлагане10,000,000,000,000

Скорост на циркулация0.9979%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.000088229074497339,2021-11-17

Най-ниска цена0.00000032954322983,2025-04-09

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

