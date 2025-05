SRM

"Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements"

ИмеSRM

Място в класиранетоNo.1477

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.08%

Циркулиращо предлагане263,244,669

Максимално предлагане0

Общо предлагане1,092,844,982

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена13.72061656,2021-09-11

Най-ниска цена0.011416852800779958,2025-05-04

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

