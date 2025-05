SQD

Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.

ИмеSQD

Място в класиранетоNo.287

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)%1,06

Циркулиращо предлагане609.917.237,4980118

Максимално предлагане1.337.000.000

Общо предлагане1.310.997.653,5180118

Скорост на циркулация0.4561%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.2811380192345477,2025-05-10

Най-ниска цена0.022870639298236413,2024-11-16

Публичен блокчейнARB

ВъведениеSubsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.