SPX6900 is a parody memecoin inspired by the iconic S&P 500, the go-to stock market index. It offers a satirical twist on established financial systems. It's built around the idea that 6900 is a "bigger number" than 500, humorously suggesting that SPX6900 holds more value or significance than the S&P 500 index.

Място в класиранетоNo.86

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0002%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)3.60%

Циркулиращо предлагане930,993,090.07

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане930,993,090.07

Скорост на циркулация0.9309%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.7673256366431747,2025-01-19

Най-ниска цена0.000002634158164523,2023-08-16

Публичен блокчейнETH

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.