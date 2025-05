SOV

Sovryn is an open-source, trustless platform that will allow anyone to build and interact on Bitcoin to power future economies. Sovryn's primary focus is the launch of BitcoinOS, which will be a scalable network of interoperable rollups that share Bitcoin’s security.

ИмеSOV

Място в класиранетоNo.1086

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.08%

Циркулиращо предлагане60,180,486.34561168

Максимално предлагане100,000,000

Общо предлагане100,000,000

Скорост на циркулация0.6018%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена44.91380266863327,2021-10-07

Най-ниска цена0.16233888211013012,2025-04-09

Публичен блокчейнRBTC

ВъведениеSovryn is an open-source, trustless platform that will allow anyone to build and interact on Bitcoin to power future economies. Sovryn's primary focus is the launch of BitcoinOS, which will be a scalable network of interoperable rollups that share Bitcoin’s security.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.