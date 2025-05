SOVRN

Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming.

Място в класиранетоNo.1591

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.12%

Циркулиращо предлагане183,247,537

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане896,771,567

Скорост на циркулация0.1832%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.5286975331102572,2022-04-27

Най-ниска цена0.008105864997818926,2025-04-09

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

