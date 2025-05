SOULS

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

ИмеSOULS

Място в класиранетоNo.2265

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.01%

Циркулиращо предлагане1,144,598,660

Максимално предлагане2,250,000,000

Общо предлагане2,250,000,000

Скорост на циркулация0.5087%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.01715161352679461,2023-05-23

Най-ниска цена0.000392879114045994,2025-04-09

Публичен блокчейнMATIC

ВъведениеThe Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.