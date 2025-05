SOLO

Sologenic is disrupting the asset trading industry: Tokenized Securities, Crypto Assets & NFTs.Tokenized Securities: Sologenic ecosystem utilizes the on-demand tokenization of a wide range of assets from traditional financial markets or privately owned. All assets are backed 1:1 with the real world stocks (NOT A CFD) through SAXO bank in the EU. Sologenic also supports Stock mergers and dividends.

ИмеSOLO

Място в класиранетоNo.363

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.99%

Циркулиращо предлагане398,796,764.0825947

Максимално предлагане400,000,000

Общо предлагане398,796,764.0825947

Скорост на циркулация0.9969%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена6.625920367871951,2021-12-02

Най-ниска цена0.05447753618601995,2021-10-28

Публичен блокчейнXRP

