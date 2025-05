SNX

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

ИмеSNX

Място в класиранетоNo.180

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0001%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)3.73%

Циркулиращо предлагане339,466,216.9903987

Максимално предлагане339,889,850.089

Общо предлагане339,889,850.0887736

Скорост на циркулация0.9987%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0.9 USDT

Рекорд за всички времена28.77103007,2021-02-14

Най-ниска цена0.0325776275658,2019-01-05

Публичен блокчейнETH

ВъведениеSynthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.