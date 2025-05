SNT

Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

ИмеSNT

Място в класиранетоNo.293

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1.31%

Циркулиращо предлагане4,000,826,800.3126316

Максимално предлагане∞

Общо предлагане6,804,870,174.878168

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2017-06-29 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0.0366 USDT

Рекорд за всички времена0.675944983959198,2018-01-04

Най-ниска цена0.00619645271405,2020-03-13

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

